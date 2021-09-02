Главная » Новости



12:22, 2 сентября 2021 года Дом №3 по Гостиной в Орле будет отремонтирован История ремонта объекта культурного наследия, которая длится уже в течение пяти лет, благополучно завершается.





Капитальный ремонт в доме № 3 по улице Гостиной в Орле начался в 2016 году. Работы вела московская организация. За три месяца покрасили фасад дома, вели работы на крыше, поменяли окна. Вот только через некоторое время выяснилось, что к работе подрядчик приступил, нарушая договор.



Иван Алтухов, и.о. начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области: «Они начали проводить работы по капремонту без соответствующего разрешения Управления по госохране. Сотрудники управления провели внеплановую проверку, составили протокол, направили его в суд. Решением суда директор подрядной организации был оштрафован на 100 тысяч рублей».

По словам жителей, после основных работ рабочие ещё какое-то время возвращались, чтобы устранить недоделки. Однако мелким ремонтом обойтись уже нельзя. Жильцы бьют тревогу: крыша течет, заливая квартиры и подъезды, лепнина отваливается, падая на головы людям.



Люди обили десятки порогов различных инстанций. Требуют одного - заявленные работы выполнить в полном объёме. Недовольны работой подрядной организации остались и в Фонде капитального ремонта. В адрес подрядчика направлялись неоднократно рекламации. А по итогам проведённых работ подрядная организация должна была предоставить документы, но они до сих пор не поступили.



Владимир Слизовский, заместитель директора регионального Фонда капитального ремонта: «Сейчас идет суд, Советский районный суд это дело рассматривает - по факту мошенничества со стороны данной организации».

Для ремонта дома, исходя из сметы, составленной еще в 2016 году, нужно порядка 13 миллионов рублей. Однако в настоящее время компания-подрядчик находится в стадии банкротства.



Кредитором третьей очереди заявлен Фонд капитального ремонта, а значит по суду работы по ремонту должен выполнить он. Таких средств организация не имеет, а потому было направлено обращение в правительство области с просьбой оказать финансовую помощь.



Григорий Шайкин, руководитель департамента ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области: «Губернатором было принято решение в короткие сроки рассмотреть возможность финансирования проведения капитального ремонта этого дома».

В течение девяти месяцев работы должны быть выполнены. Дом является объектом культурного наследия, и проводить ремонт здесь могут организации, имеющие соответствующую лицензию.





Юлия Опанасюк



