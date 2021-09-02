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12:24, 2 сентября 2021 года Аккредитация вузов станет бессрочной в 2022 году Студенты смогут быть уверены, что по окончании вуза им выдадут дипломы гособразца.



С 2022 года аккредитация вузов в России станет бессрочной. О планах изменить нормы закона сообщила сопредседатель ОНФ Елена Шмелева. Она отметила, что благодаря бессрочной аккредитации студенты смогут быть уверены, что по окончании вуза они получат диплом государственного образца, и им не придётся переводиться для этого в другие университеты.



Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева отмечает, что свидетельство о государственной аккредитации подтверждает соответствие образовательных программ федеральным стандартам. Сейчас вузам приходится каждые 6 лет проходить аккредитацию. По большей части, это огромная бумажная работа, где должны быть соблюдены все формальности и требования.



«Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа», а не «основная профессиональная образовательная программа». Это признавалось нарушением ФГОС. На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг», – пояснила Шмелева. Она попросила студенческое и преподавательское сообщество принять участие в работе по разработке критериев оценки вузов. «Самое главное – качество программ, оценка работодателей, оценка выпускников», – добавила она.



Ранее ректоры ведущих вузов России подвели предварительные итоги приемной кампании 2021 года. По их данным, количество абитуриентов в этом году значительно выросло. Причём из-за того, что туда поступало много победителей олимпиад, некоторым 100-балльников не хватило бюджетных мест.





