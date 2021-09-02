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13:45, 2 сентября 2021 года

В Орле на 41% выполнен план вакцинации от COVID-19

Свыше 4 тысяч человек в областной столице уже прошли процедуру ревакцинации.


В Орле от COVID-19 привились 72 765 человек, или 41% от плана по вакцинации, – сообщили в мэрии. 4 404 человека уже прошли ревакцинацию. Таким образом, областная столица все ближе к т.н. «коллективному иммунитету».

Запись на вакцинацию и ревакцинацию осуществляется через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение 2DR.RU, телефон «122», а также в регистратуры учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно и передвижных ФАПах – они работают в Орле в области, расписание доступно на сайтах администраций.

Также есть пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН (время работы: с 12:00 до 19:00).


Артём Ежаков
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