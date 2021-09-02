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12:51, 2 сентября 2021 года В Орел прибыло свыше 200 тысяч доз вакцины от гриппа Регион начинает прививочную кампанию против этого сезонного заболевания.





Орел получил 207 тысяч доз вакцины против гриппа «Совигрипп», – сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Она предназначена взрослым.



Препарат содержит антигены 3 штаммов вирусов гриппа, прогнозируемых в предстоящем эпидсезоне. В составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее не циркулировали.



Вакцина будет распределена по области. В Роспотребнадзоре рекомендуют сделать укол в промежуток с сентября по ноябрь – пока не наступил сезонный подъем заболеваемости гриппом. Годичный иммунитет появится через две недели после прививки.



Вакцинация проводится в поликлиниках, ФАПах по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики.





Артём Ежаков



