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12:49, 2 сентября 2021 года Сегодня в Орле из типографии «Труд» отгрузили бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Всего было изготовлено 1 237 800 бюллетеней.





Сегодня в Орле из типографии «Труд» отгрузили бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Всего было изготовлено 1 237 800 бюллетеней. Из них 264 600 - для голосования при помощи КОИБов - технических средств подсчёта голосов. Типографский брак и излишки, как и пластины, были уничтожены в присутствии членов Орловской избирательной комиссии. Акт об этом, как и о приёме изготовленных бюллетеней, подписали обе стороны - представители избиркома и типографии. После чего груз государственной важности передали спецсвязи, которая доставит его в территориальные избирательные комиссии.



Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Общая масса тиража бюллетеней превысила 11 тонн. Так, например, в самый многочисленный район города - Заводской - будет доставлено полторы тонны бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы».

Всего закуплено 20 тонн бумаги - для изготовления бюллетеней на выборы всех уровней. Сегодня начали печать бюллетеней для выборов в Областной совет.





Мария Семак



