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13:23, 2 сентября 2021 года

В Орле на руководство ООО «УниСтрой» завели уголовное дело о растрате средств дольщиков

Пострадавшие лишились свыше 418 миллионов рублей.


В Орле следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «УниСтрой». Их подозревают в растрате более чем 418 миллионов рублей, принадлежащих дольщикам, – сообщили в СУ СК России по Орловской области и прокуратуре.

Следствие считает, что «верхушка» компании собрала эти деньги с октября 2016 по январь 2021 года. Сначала между «УниСтроем» и дольщиками были заключены соглашения на строительство многоэтажки по позиции 4 по ул. Космонавтов в г. Орле. Сдача жилья по документам была намечена на апрель 2019 года. Граждане перевели подрядчику деньги, среди которых были кредитные и заемные, но руководство компании вместо стройки предпочло их похитить и перевести на счета подконтрольных организаций.

Ущерб оценивается как особо крупный. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщили в следственном комитете, глава ООО «УниСтрой» задержан. В отношении него и других сотрудников организации проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются и допрашиваются потерпевшие и свидетели преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Также на рассмотрении сейчас находится уголовное дело в отношении единственного участника и директора ООО «Унистрой-Орел», который обвиняется в неисполнении обязанностей при строительстве жилого дома позиции 2 по ул. Космонавтов в г. Орле, в результате чего 71 человек лишился более 67 миллионов рублей. Подсудимый обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).




Артём Ежаков
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