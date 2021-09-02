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14:40, 2 сентября 2021 года На Орловщине преодолели рубеж в 3 миллиона тонн намолоченного зерна Об успехах орловских аграриев рассказали на сегодняшнем совещании в областной администрации.





В Орловской области намолочено уже более 3 миллионов тонн зерновых культур, – рассказал замгубернатора по развитию АПК Сергей Борзенков на совещании в областном правительстве. Урожайность составила 41,7 центнера с гектара.



В тройку лидеров уборочной кампании по зерновым культурам вошли ливенские аграрии (намолочено 258,7 тыс. тонн), покровские (229,3 тыс. тонн) и свердловские (190,5 тыс. тонн). Еще 9 районов области намолотили свыше 100 тысяч тонн зерна – это Болховский, Кромской, Орловский, Мценский, Залегощенский, Верховский, Новодеревеньковский, Колпнянский и Должанский районы.



Уборочная кампания в регионе продолжается. Помимо зерновых, аграрии заняты жатвой других сельхозкультур.





Артём Ежаков



