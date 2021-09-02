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15:04, 2 сентября 2021 года В Орле можно посетить 9 культурных учреждений по «Пушкинской карте» На карту переведено 3 тысячи рублей, которые можно потратить на походы в театры, музеи и т.д.





К посещению по «Пушкинской карте» в Орле доступны 9 учреждений культуры, – сообщает сайт областного правительства. Это ОГАТ, «Свободное пространство», кукольный театр, Орловская государственная филармония, областной выставочный центр, 4 музея и их филиалы («Спасское-Лутовиново», Орловский краеведческий музей, Орловский музей изобразительных искусств, Орловский объединенный государственный литературный музей им. Тургенева).



Региональную афишу можно изучить на портале Культура.РФ (билеты приобретаются здесь же), на сайтах и в социальных сетях учреждений культуры. Сейчас афиша включает более 40 мероприятий (спектакли, концерты, экскурсии, выставки)



Напомним, что «Пушкинскую карту» могут получить школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет. На ней лежит 3 тысячи рублей (в 2022 году – 5 тысяч), которые можно потратить на билеты в определенные культурные учреждения по всей стране. Она выпущена в электронном виде, поэтому достаточно будет скачать её на мобильный телефон. Ознакомиться с условиями и загрузить карту на гаджет можно здесь.





Артём Ежаков



