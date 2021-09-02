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16:05, 2 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Историческое здание в центре Орла ждёт, когда его приведут в достойное состояние.



- Режим пеших походов по этажам - скоро отменят. Закрытые двери сгоревшего лифта в доме на Матросова открывают для ремонта.



- Из типографии - под охрану. Сегодня отгрузили бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы.



- Президентские 10 тысяч: сегодня пенсионеры начали получать единовременную выплату.



- Донести до людей - политику партии. На «Радио России. Орёл» прошли дебаты.



- Учёба - для учителей. В Институте развития образования создаются два центра.



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