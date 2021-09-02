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16:12, 2 сентября 2021 года

В первые дни сентября транспорт в Орле вышел практически в полном составе

Как заявили в мэрии, только 10 % автопарка не вышло на линию.


В Орле провели очередной мониторинг работы общественного транспорта. По поручению мэра Юрия Парахина осенью число автобусов на маршрутах было увеличено, и инспекторы приступили к проверкам соблюдения графиков перевозок. Выяснилось, что 1 и 2 сентября на линию вышло более 90% автопарка – оставшиеся 10% сложились по объективным причинам, как заявили в мэрии.

С 6 сентября проверка сместится в районы, наиболее неблагополучные по работе транспорта в вечерние время. Их перечень был составлен на основе жалоб горожан.

Оставить претензию на работу транспорта можно в группах администрации Орла в социальных сетях, мэру города на личных страницах, по номеру +7 (910) 202-57-00 в мессенджерах WhatsApp, «Telegram» и «Viber», а также СМС-сообщением.

Помимо этого, можно обращаться в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла по номеру: (4862) 43-36-02.


Артём Ежаков
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