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16:27, 2 сентября 2021 года «Тургеневский дуб» получит диплом победителя конкурса «Российское дерево года» Торжество приурочено ко дню памяти писателя.







3 сентября, в день памяти Тургенева, посаженный писателем дуб получит диплом и регалии победителя конкурса «Российское дерево года – 2021». Орловцы помогли своему «земляку» выиграть практически на финише соревнований. Теперь легендарный дуб представит Россию в конкурсе «Европейское дерево года – 2022» и получит сертификат на проведение оздоровительных мероприятий специалистами экспертного центра «Здоровый лес». Новое соревнование начнётся 1 февраля 2022 года.

Сейчас дубу 198 лет.





Артём Ежаков



