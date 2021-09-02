В Орле набирает обороты вакцинация на дому

Сегодня медики пришли в гости к жителям областного центра, которым трудно передвигаться самостоятельно. Такой подход был выработан медучреждениями Орла и органами соцзащиты.

Федеральный центр установил для Орловщины новый план по вакцинации населения. Теперь её должны пройти 470 тысяч жителей региона - для выработки коллективного иммунитета. При этом отмечается снижение интереса жителей региона к вакцинации.

Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Если на пике заинтересованности жителей области ежедневная вакцинация составляла порядка 3-3,5 тысяч, то сейчас ежедневный объём вакцинации колеблется где-то в пределах тысячи человек».

Но способов прохождения вакцинации в регионе становится всё больше. Сегодня в Орле начали вакцинировать жителей, которым сложно самостоятельно передвигаться, и которых обслуживают соцработники.

Ираида Гришина, директор комплексного центра социального обслуживания населения Советского района г. Орла: «Это крайне необходимо и для прихода социального работника, для получения пенсии, для общения с родственниками, соседями».

Римма Решетникова, жительница г. Орла: «Я считаю, что нужно вакцинацию сделать. Во-первых, для общения с другими людьми. Идёшь по улице и боишься. Навстречу люди идут, ты их обходишь, стараешься не встречаться, не ходить. Вакцина даёт возможность общаться».

Также на оперштабе отметили, что прошедший День знаний образовательные учреждения провели, строго соблюдая все меры санэпидбезопасности. Но теперь приоритеты другие.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Главная задача, чтобы ситуация в образовательных учреждениях находилась на постоянном контроле у руководителей образовательных организаций, органов управления образования, и мы не допустили здесь каких-то серьёзных всплесков заболеваемости».

Что касается предприятий и организаций, свободных от ковид, их на Орловщине уже 213.