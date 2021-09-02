Андрей Клычков поздравил аграриев с хорошим урожаем

В Орловской области намолочено три миллиона тонн зерна.

Поздравление губернатора Орловской области:

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Орловщины!

Поздравляю вас с очередным знаковым достижением: в Орловской области намолочено три миллиона тонн зерна урожая 2021 года!

Этот достойный результат обеспечен самоотверженным трудом хлеборобов, усилиями бизнеса, стал возможен благодаря передовым достижениям представителей аграрной науки области, весомой государственной поддержке аграриев.

Убежден в том, что в ходе нынешней жатвы труженики полей успешно выполнят все поставленные задачи, сумеют завершить уборочную кампанию в оптимальные сроки и еще больше укрепят авторитет Орловщины, как одного из лидеров аграрного комплекса России.

Благодарю вас за труд и высокие достижения.

От души желаю крепкого здоровья, веры в себя и новых производственных достижений!