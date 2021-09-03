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8:18, 3 сентября 2021 года В Бунинке снова доступен книжный фонд Российской государственной библиотеки Читатели смогут воспользоваться им в течение года.





В Орловской областной библиотеке им. Бунина снова доступен виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки. В распоряжении орловцев – свыше полутора миллионов различных книг и изданий. Это картографии, учебно-научная литература, рукописи, диссертации и т.д. Ознакомиться со всем этим богатством можно в течение года.

Для доступа к виртуальному читальному залу Российской государственной библиотеки от читателя попросят серию и номер паспорта, дату рождения, сведения об образовании и электронную почту (для создания логина), – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



