Двое ливенцев попались на краже люков

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Ливенские полицейские установили подозреваемых в краже канализационных люков в селе Остров, – сообщили в областном УМВД. Фигурантами оказались безработные местные жители – 1960 и 1970 годов рождения. В пункте приёма металла они выручили за краденое порядка 4 тысяч рублей. Отрицать содеянное они не стали.



Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы. На время расследования оба отпущены под подписку о невыезде.