Двое ливенцев попались на краже люков

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8:42, 3 сентября 2021 года
Двое ливенцев попались на краже люковМужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.
Ливенские полицейские установили подозреваемых в краже канализационных люков в селе Остров, – сообщили в областном УМВД. Фигурантами оказались безработные местные жители – 1960 и 1970 годов рождения. В пункте приёма металла они выручили за краденое порядка 4 тысяч рублей. Отрицать содеянное они не стали.
Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы. На время расследования оба отпущены под подписку о невыезде.
Артём Ежаков