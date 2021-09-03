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9:19, 3 сентября 2021 года В орловских сёлах подскочил ввод жилья в эксплуатацию Это следует из отчёта территориального органа службы статистики.





За первые 7 месяцев 2021 года в Орловской области было введено в эксплуатацию 169,6 тыс. кв. м жилья. Это на 27% больше, чем год назад. 138,5 тыс. кв. м помещений, или 1 062 жилых дома, было построено за счет собственных и привлечённых средств (+29,6% к прошлому году).

В сёлах темпы ввода жилья взлетели на 41,2% (105,3 тыс. кв. м от всех построек в этом году). В городах и ПГТ этот показатель значительно меньше – рост на 9,2% (64,3 тыс. кв. м от всех построек в 2021-м).

Объём строительных работ, выполненных собственными силами достиг почти 12,7 млрд рублей – на 40,3% меньше, чем в конце июля прошлого года. За этот период сдано 1 215 различных зданий, а организациями и индивидуальными застройщиками построено 1 638 благоустроенных квартир, – следует из отчёта Орелстата.





Артём Ежаков



