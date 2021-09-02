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18:57, 2 сентября 2021 года В Орле над застройщиком «Солнечного берега» сгустились тучи Более одного миллиарда рублей вложили в строительство жилья орловские дольщики. Сегодня следственный комитет возбудил уголовное дело по факту присвоения денежных средств руководством «УниСтрой». На межведомственном совещание в прокуратуре, сразу после которого застройщика жилищного комплекса «Солнечный берег» увезли для допроса, присутствовала съёмочная группа ГТРК «Орёл».





Шесть многоквартирных домов в зелёной зоне, рядом пруд - красивую картинку для счастливой жизни рисовали орловцам, когда стартовала продажа квадратных метров в жилом комплексе «Солнечный берег». Ещё цена - чуть ниже рыночной стоимости - сыграла роль «финансового магнита». Вложилась в однокомнатную квартиру и Ольга Рогачёва. Ольга Рогачёва, обманутый дольщик: «Нас обманули мошенническим способом, то есть когда уже заведомо знали, что дом не будет сдан, но квартиры продавались». На строительство дома № 2 по улице Космонавтов застройщик получил 67 миллионов рублей. По второй позиции официально - 20% выполненных работ. По факту - уровень котлована. Этот дом обещали сдать ещё в прошлом году. Завершения строительства по 4-й позиции ждут многодетные и молодые семьи, люди с инвалидностью. Десятки раз они слышали, что срок сдачи их дома переносится. Теперь это конец октября. Ольга Цветкова, обманутый дольщик: «В 14-этажном блоке нет крыши. Во многих этажах отсутствуют стекла. Внутри ничего не проведено». Обманутые дольщики с улицы Космонавтов - постоянные участники совещаний. На этот раз инициативная группа пришла в прокуратуру, где их вопросом занимаются в «ручном управлении». Один из вариантов решения - дольщикам второй позиции передать свободные квадратные метры в четвертой. Екатерина Геращенко, начальник управления по надзору за исполнением ФЗ прокуратуры Орловской области: «В позиции №4 не реализовано 156 квартир. Срок разрешения на строительство продлён органами власти области до 31 декабря 2021 года». Больше 121 миллиона рублей от дольщиков и почти триста миллионов заёмных средств ушло совсем не на строительство - уверены в прокуратуре. Поэтому директора компании-застройщика сразу после совещания сотрудники Росгвардии препроводили в Следственный комитет. Александр Коргин, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Руководством ООО «УниСтрой» указанные денежные средства были похищены и перечислены на счета иных организаций, чем было допущено их нецелевое расходование и причинен участникам долевого строительства ущерб в особо крупном размере». Сбор доказательной базы продолжается. Точку в этом уголовном деле ставить ещё рано. И подобных долгостроев в регионе - больше десятка. Павел Ермаков и. о. руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами департамента мошенническими действиями застройщиков нарушены права 932 дольщиков. Сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиарда рублей». Проверка, на основании которой и будет дана оценка ответственным лицам, ещё не завершена. По её итогам и примут процессуальное решение.



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Анна Вайсергисер



