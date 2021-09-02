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19:21, 2 сентября 2021 года В Орловской области впервые за 15 лет появилась золотая медаль Первенства Европы по боксу Её обладателем стал 14-летний боксёр Платон Козлов.





С 23 по 28 августа в городе Сараево (Босния и Герцеговина) состоялось Первенство Европы по боксу. В составе сборной России выступал 14-летний орловец Платон Козлов. На турнире спортсмен провёл три поединка с представителями Италии, Румынии и Украины. Особенно нашему боксёру запомнился второй поединок на турнире – с представителем Румынии. Платон отметил высокий рост соперника и большой размах рук. Триумф на европейской арене – не повод расслабляться. Поэтому для Платона Козлова начался не только новый учебный, но и спортивный год. Впереди – всероссийские соревнования в Абхазии. Но цели спортсмена – гораздо масштабнее. Платон Козлов, победитель Первенства Европы по боксу (2021 г.): «В будущем я хочу попасть на Олимпиаду, а до этого - на Чемпионат мира. На него смогу я попасть через года 3-4, а на Олимпиаду - в 2028 году».





Анастасия Дорохова



