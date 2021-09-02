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21:20, 2 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Совещание с дольщиками завершилось задержанием застройщика.

- Защита от COVID-19 приходит к орловцам домой.

- Сегодня взяли под охрану бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы.

- Систему дополнительного образования ждёт модернизация. На базе Института развития образования создали модельный центр.

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Вести-Орёл



