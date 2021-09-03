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10:20, 3 сентября 2021 года

В Орле на «зебре» сбили женщину с ребенком

К счастью, травмы мальчика оказались несерьезными.


2 сентября в районе д. 120 по ул. Приборостроительной на регулируемом пешеходном переходе под колеса «Киа Рио» попали 36-летняя женщина и 5-летний мальчик. Как сообщили в региональном УГИБДД, медики не увидели причин для госпитализации ребенка, женщина не пострадала. Инцидент произошел около девяти часов вечера.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области


Артём Ежаков
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