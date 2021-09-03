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10:45, 3 сентября 2021 года Свыше 200 орловских предприятий стали «свободными от COVID-19» Весь персонал этих заведений вакцинирован, имеет медотвод или естественные антитела.





В Орловской области 213 организаций получили статус «свободных от COVID-19». Об этом сообщает региональная администрация. Весь персонал этих заведений вакцинирован, имеет медотвод или естественные антитела. Среди защищенных – 55 предприятий торговли и 28 предприятий общепита. Такие заведения могут рабоать без ограничений в случае появления таковых.



Со списком «зеленых» предприятий можно ознакомиться на портале Орловской области, перейдя по соответствующему баннеру.



Параллельно продолжаются проверки торговых организаций и общественного транспорта на предмет соблюдения санитарных требований. Сумма штрафов уже превысила 2 миллиона рублей.





Артём Ежаков



