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10:45, 3 сентября 2021 года

В Орле продолжают устанавливать в транспорте речевые информаторы

Главная задача устройства – автоматически объявлять остановки. Сегодня речевые информаторы установлены в 30 маршрутках.


В Орле речевые информаторы с автоматическим оповещением остановочных пунктов должны быть установлены во всех автобусах до 1 ноября. Сейчас устройство есть уже в 30-ти транспортных средствах города.

Вадим Ничипоров, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Устройство - автоматическое, вся информация, которую он должен выдать, заводится через компьютер. Записываются названия остановочных пунктов, объявления. Все это можно поправлять, обновлять, менять».

Установка одного речевого информатора, в среднем, обойдется владельцу транспортного средства в 15 тысяч рублей. Работать без него - не получится, это ключевое условие муниципальных контрактов. К концу осени «заговорить» должны все 270 городских автобусов. Орловцы изменениям в общественном транспорте рады, однако замечают: пока система отлажена не на сто процентов, бывают сбои.

Речевые информаторы объявлять могут не только остановки, но напоминать, например, что стоит уступить место пожилым и женщинам с детьми. Маршрутка № 19 уже ездит с новым оборудованием. Водитель Лаврентий Саркисян отметил, что нововведение его от работы не отвлекает, да и пассажиры довольны.

В администрации города напоминают перевозчикам: если к 1 ноября транспорт не будет оборудован речевыми информаторами, то договор на осуществление перевозок - расторгнут.


Юлия Опанасюк
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