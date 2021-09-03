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10:47, 3 сентября 2021 года В Орле инспекторам ДПС пришлось на время стать пожарными Двое полицейских вместе с другими водителями смогли сбить пламя с горящей машины.





На днях на перекрестке улицы Михалицына и Московского шоссе горел ВАЗ-21099. В числе первых пожар помогали устранить инспекторы УГИБДД – младший лейтенант Вячеслав Басенков и лейтенант Станиславу Мантуленко. О пожаре им сообщил водитель, который догнал полицейских на маршруте патрулирования. Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и отправились на помощь.



Вместе с другими автолюбителями правоохранителям удалось сбить открытое пламя. Окончательно ЧП устранили подоспевшие пожарные. Пострадавших не было, – уточнили в областном УМВД.



Спустя время полицейских поблагодарили за помощь по телефону доверия УМВД.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



