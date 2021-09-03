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11:46, 3 сентября 2021 года В Орле откроется «25 квартал» Модельная библиотека появилась в Северном районе города по адресу: Рощинская, 25. Корреспондент ГТРК «Орёл» Елизавета Капырина узнала, как старая библиотека превратилась в новую.





Библиотека, расположенная по адресу Рощинскя, 25, знакома каждому жителю Северного района города Орла. Она работает с начала 70-х годов прошлого века. Тогда – это был филиал юношеской библиотеки. С этого года - это молодёжная модельная под названием «25 квартал». Библиотека занимает площадь всего 101 квадратный метр. Но это не помешало выиграть грант в 5 миллионов рублей по национальному проекту «Культура».



После модернизации пространство изменилось. При входе вас встретит информационный киоск для доступа к электронному каталогу всех библиотек города, затем - станция самообслуживания, где с помощью электронного билета самим можно найти нужную литературу. Устаревшие компьютеры заменили современными моноблоками и ноутбуками. Создан и детский уголок под названием «Книжная карусель». Здесь маленьких читателей будет ждать цифровой интерактивный стол. Его можно использовать для развивающих игр, рисования, изучения правил дорожного движения.



Есть и молодёжный информационный центр. Кстати, люди со слабым зрением могут воспользоваться специальной клавиатурой. А желающие погрузиться в виртуальную реальность могут воспользоваться специальными очками.



2000 новых экземпляров книг пополнили книжный фонд «25 квартала». В течение трёх лет, в рамках национального проекта «Культура», он будет обновляться за счет федеральных средств. Появились также и новые подписки на журналы для читателей разного возраста.



До преобразования библиотеку посещали 4000 человек. После обновления ожидают пополнения.



Модельная библиотека «25 квартал» откроется 8 сентября.



Еще одна библиотека подобного типа откроется в Змиёвке (Свердловский район).





Елизавета Капырина



