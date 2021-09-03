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12:00, 3 сентября 2021 года

Владимир Николаев: «Между прививками от COVID-19 и гриппа должен пройти месяц»

И.о. главы департамента здравоохранения Орловской области провёл традиционный брифинг для СМИ.


Сегодня и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев во время брифинга ответил на вопросы СМИ. Некоторые из них касались гриппа и COVID-19. В частности, чиновник заявил, что между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не менее месяца. Николаев также развеял слухи о том, что COVID-19 убивает вирус обычного гриппа, из-за чего встал вопрос – нужно ли прививаться от гриппа? Чиновник опроверг такую возможность, напомнив, что прошлой осенью люди часто заболевали гриппом в условиях пандемии.
Тем временем, в Орловскую область уже начала поступать вакцина против гриппа. Вчера региональный Роспотребнадзор сообщил о прибытии 207 тысяч доз взрослого препарата «Совигрипп».


Артём Ежаков
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