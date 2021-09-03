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12:06, 3 сентября 2021 года Впервые за долгое время суточное число победивших COVID-19 превысило число заболевших В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 474).



Накануне выписано 97 орловцев (всего – 40 250). От последствий болезни скончалось 945 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 18 856 (всего – 6 975 174), число выздоровевших – 18 690 (всего – 6 236 738). Общее число летальных исходов – 185 611 (+799 случаев за сутки).





Артём Ежаков



