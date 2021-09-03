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12:51, 3 сентября 2021 года Над Орлом пролетел самолёт с копией Знамени Победы Сегодня Орёл присоединился к патриотической акции «Перелёт памяти – мемориалы-побратимы».





Сегодня над областным центром пролетел самолёт с самой большой в России копией Знамени Победы. Его площадь – 185 квадратных метров.



Самолёт вылетел из Белгородской области. На борту - капсула с землёй Прохоровского поля, её доставят к месту ещё одной знаменательной битвы – в город Ржев, к мемориалу Советскому солдату. Запланированы остановки в Курске, Малоярославце, Можайске, Орле. В каждом городе останется по капсуле с Прохоровского поля. В Орле передача прошла на могиле танкистов-освободителей у Вечного огня.





Юлия Сулим



