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12:57, 3 сентября 2021 года В Колпнянском районе – самые читающие люди на Орловщине Это определили по числу подписок на печатные издания.





В Орловской области назвали самый «читающий» регион. Победителя выбирали по числу подписчиков на печатные издания на каждую тысячу жителей. Своеобразный конкурс «Почта России» провела с 1 июля по 31 августа.



Лидером стал Колпнянский район – 219 подписок на тысячу жителей. Следом идёт Залегощенском район – 170 подписчиков на тысячу жителей. В Корсаковском районе – 152 человека, в Новосильском – 110 в Глазуновском районе – 84 подписки.



Наибольшим спросом у орловцев остаются районные газеты, – сообщили в областной администрации.





Артём Ежаков



