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13:36, 3 сентября 2021 года «Тургеневский дуб» стал лучшим деревом России Сегодня знаменитое дерево, посаженное писателем-орловцем, получило диплом и регалии победителя конкурса «Российское дерево года – 2021».













3 сентября – день памяти Ивана Сергеевича Тургенева. В этот день, 138 лет назад, знаменитый писатель-орловец скончался в парижском пригороде. К памятной дате приурочили вручение диплома победителя конкурса «Российское дерево года». Его выиграло «детище» Тургенева – знаменитый «Тургеневский дуб», который по легенде посадил писатель в юности. Также руководитель сертификационной комиссии Сергей Пальчиков вручил другую награду – сертификат на проведение оздоровительных мероприятий специалистами экспертного центра «Здоровый лес».



Высокий титул своему «земляку» обеспечили сами орловцы, буквально на финише обеспечив дереву победу. Теперь легендарный дуб представит Россию в конкурсе «Европейское дерево года – 2022». Новое соревнование начнётся 1 февраля 2022 года.



Сейчас дубу 198 лет.





Артём Ежаков



