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14:17, 3 сентября 2021 года

Сегодня – День солидарности в борьбе с терроризмом

17 лет минуло с момента захвата школы № 1 в Беслане.


3 сентября минуло 17 лет с момента террористического захвата школы № 1 в Беслане. Жертвами атаки боевиков стали больше трехсот человек. Больше половины из этой страшной цифры – дети. Сегодня, в День солидарности борьбы с терроризмом, жертв терактов вспоминают по всей России.

Свое обращения в эту скорбную дату опубликовало правительство Орловской области.

Уважаемые жители Орловской области!

После трагических событий в Беслане в российском календаре памятных дат появился День солидарности в борьбе с терроризмом. В эти страшные дни 17 лет назад в результате беспрецедентной жестокости террористов погибло более 300 неповинных людей, большинство из которых женщины и дети.

Сегодня мы вместе со всей Россией отдаём дань памяти соотечественникам, погибшим во время террористических актов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в метро Санкт-Петербурга, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске.

Оправдать терроризм невозможно. Граждане всех государств должны сплотиться в борьбе с этим безжалостным и опасным явлением. Наша обязанность – в мире и согласии построить будущее, в котором не будет места жестокости, злости, циничным преступлениям против человечества.

Ответственность, внимание к окружающим, бдительность, толерантность и уважение к традициям представителей всех национальностей – та малая часть качеств, которые мы должны воспитывать в себе, в наших детях и близких. Благодаря им мы сможем противостоять террористической угрозе.

Уверены, орловцы, готовы приложить все усилия для процветания нашей великой Родины, её защиты от любых угроз!

Правительство Орловской области


С обращением также выступил Орловский областной совет.
 
Уважаемые жители Орловской области!

Террористы, захватившие в заложники школу, посягнули на самое святое — жизни детей. Целых три дня преступники удерживали более тысячи человек. Это циничное, бесчеловечное преступление, которое невозможно понять и простить!

Терроризм — реальная угроза нашему миру, которая, к сожалению, сохраняется. Как отметил Президент страны Владимир Путин: «В этой ситуации мы все: общество, граждане — должны быть ещё более сплочёнными. Крайне важны и слаженные действия всех органов власти».

Действительно, каждый из нас может внести свой вклад в борьбу за мир без террора, а нашим главным оружием является единство, бдительность и желание сохранить наш хрупкий мир ради светлого будущего.

В наших силах лишить террористов даже маленькой надежды на то, что их лживые идеалы найдут поддержку в обществе, не дать им ни одного шанса повторить трагические, потрясающие своей жестокостью и бесчеловечностью события в Будённовске, «Норд-Ост», взрывы жилых домов в Москве, Каспийске, Буйнакске и Волгодонске, в метро Москвы и Санкт-Петербурга.

В этот день мы также отдаём дань памяти всем жертвам террористических актов, скорбим вместе с теми, чьи родные и близкие были бесчеловечно убиты. Вечная память героям, отдавшим свои жизни при исполнении служебного долга! Мира и уверенности в завтрашнем дне всем нам!

Орловский областной Совет народных депутатов


Артём Ежаков
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