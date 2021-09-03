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15:05, 3 сентября 2021 года Орловская область получит 17 карет «скорой помощи» и 29 школьных автобусов Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.





В Орловскую область, согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, поступит 17 автомобилей «скорой помощи» и 29 автомобилей скорой помощи.



Все кареты СМП, которые получит Орловщина, относятся к классу «В», то есть они являются машинами для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.



Что касается автобусов, то 14 из них будут вместимостью от 13 до 20 человек, ещё 15 смогут перевозить от 21 до 24 человек.



Техника предоставляется регионам в рамках поручения президента РФ Владимира Путина.





Артём Ежаков



