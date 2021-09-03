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15:06, 3 сентября 2021 года Орловчанка отдала мошеннику больше миллиона рублей в попытке помочь родственнику Полицейские уже установили подозреваемого.





Полицейские Болховского района установили подозреваемого в особо крупном мошенничестве, – сообщили в областном УМВД. Как считает следствие, 57-летняя женщина отдала 1 миллион 110 тысяч рублей незнакомцу, который знал об уголовном преследовании ее родственника и предложил помочь смягчить ему состав преступления. Деньги мужчина потратил на себя, его помощи женщина не дождалась.



Полицейские вычислили фигуранта. Им оказался 40-летний житель Колпнянского района. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде.





Артём Ежаков



