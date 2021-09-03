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15:37, 3 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- «Перелёт памяти» сегодня объединил города, где проходили решающие битвы Великой Отечественной. В небе над Орлом развивался самый большой дубликат Знамени Победы.



- Плюс 83 новых случая заболевания коронавирусом. Врачи советуют привиться. И этот совет уже услышали 216 тысяч жителей региона.



- Помнить, чтобы не повторить. Сегодня - 17-я годовщина Бесланской трагедии.



- В Орле уже три десятка маршруток оборудованы речевыми информаторами.



- В Орле откроется еще одна модельная библиотека.



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