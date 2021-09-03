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15:39, 3 сентября 2021 года

Фигурант дела о хищении средств на строительство орловского «Титаника» отправлен в СИЗО

Прокуратура успешно обжаловала решение о переводе экс-главы ЗАО «Союзинформ» Максима Селиванова из следственного изолятора под домашний арест.


Орловская прокуратура в областном суде смогла добиться отмены решения Заводского районного суда об изменении меры пресечения экс-главе ЗАО «Союзинформ» Максиму Селиванову, – сообщили в ведомстве. Ранее он был выпущен из СИЗО и отправлен под домашний арест. Решением областного суда этот вердикт был отменен – Селиванову продлен срок заключения под стражей.

Селиванову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, между двумя организациями («Союзинформ» и «Стройком») был заключен муниципальный контракт на строительство многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».

Обвиняемым инкриминируется недобросовестное исполнение соглашения – обязательства были выполнены не до конца, а в актах приёмки работ итоговая стоимость оказалась сильно завышенной. Преступление датировано периодом, начавшимся в мае 2012 года и завершившимся в декабре 2014 года. В деле также фигурируют бывший заместитель Селиванова Евгений Морозков и руководитель московской фирмы «Стройком» Гагик Будагян. Им тоже вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Все фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.


Артём Ежаков
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