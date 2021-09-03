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16:04, 3 сентября 2021 года В Орле подрядчик не смог сдать дворовый ремонт Речь идёт о дворе № 26 по улице Бурова.





В Орле сегодня проверили качество дворового ремонта на ул. Бурова, 46. В целом, как сообщает мэрия, к нему претензий не возникло. Впрочем, сдать двор подрядчик не смог. Всему виной высота некоторых бордюров, неудобная для инвалидов, а также отсутствие одного пандуса. Ещё одной претензией стал неаккуратный монтаж скамейки – прямо в бетонные кубы. Через 3 дня проверка снова посетит улицу Бурова и, если претензий не возникнет, двор будет сдан.



Всего в этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Орле запланирован ремонт 40 дворов. 25 из них уже приняты приёмочной комиссией.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Артём Ежаков



