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16:04, 3 сентября 2021 года

В Орле подрядчик не смог сдать дворовый ремонт

Речь идёт о дворе № 26 по улице Бурова.


В Орле сегодня проверили качество дворового ремонта на ул. Бурова, 46. В целом, как сообщает мэрия, к нему претензий не возникло. Впрочем, сдать двор подрядчик не смог. Всему виной высота некоторых бордюров, неудобная для инвалидов, а также отсутствие одного пандуса. Ещё одной претензией стал неаккуратный монтаж скамейки – прямо в бетонные кубы. Через 3 дня проверка снова посетит улицу Бурова и, если претензий не возникнет, двор будет сдан.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Орле запланирован ремонт 40 дворов. 25 из них уже приняты приёмочной комиссией.

Фото пресс-службы администрации города Орла


Артём Ежаков
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