пятница 3.09.2021 17:27:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:53, 3 сентября 2021 года

Спасское-Лутовиново примет охотничий фестиваль «Записки охотника»

Малая родина Ивана Тургенева во второй раз станет площадкой мероприятия.


4 сентября в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» пройдёт II охотничий фестиваль «Записки охотника». Гости увидят реконструкцию дворянской охоты, выставки охотничьих собак и подсадных уток, трофеев, а также смогут посетить мастер-классы по приготовлению охотничьих блюд с последующей дегустацией.

Также запланированы литературные конкурсы, викторина по «Запискам охотника», ремесленные мастерские с мастер-классами, детская зона с аниматорами, площадка семейного охотничьего многоборья, концерт автора-исполнителя Григория Данского и конкурс охотничьих баек, конные верховые прогулки, фотосессии с лошадьми.

С расписанием и программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Читайте также:В Орловской области пролистали «Записки охотника»



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.