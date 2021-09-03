Главная » Новости



16:53, 3 сентября 2021 года Спасское-Лутовиново примет охотничий фестиваль «Записки охотника» Малая родина Ивана Тургенева во второй раз станет площадкой мероприятия.





4 сентября в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» пройдёт II охотничий фестиваль «Записки охотника». Гости увидят реконструкцию дворянской охоты, выставки охотничьих собак и подсадных уток, трофеев, а также смогут посетить мастер-классы по приготовлению охотничьих блюд с последующей дегустацией.



Также запланированы литературные конкурсы, викторина по «Запискам охотника», ремесленные мастерские с мастер-классами, детская зона с аниматорами, площадка семейного охотничьего многоборья, концерт автора-исполнителя Григория Данского и конкурс охотничьих баек, конные верховые прогулки, фотосессии с лошадьми.



С расписанием и программой фестиваля можно ознакомиться здесь.



Читайте также: В Орловской области пролистали «Записки охотника»





Артём Ежаков



