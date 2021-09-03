Тургеневский дуб получил всероссийское признание

Тургеневский дуб – не только легендарное дерево Орловщины, но и всей страны. В этом году дуб, посаженный писателем, стал победителем конкурса «Дерево года» - благодаря поддержке 12 134 голосов. Сегодня директору музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» вручили диплом победителя.

Самый мощный, самый красивый, самый литературный. Стать тургеневского дуба оценила вся страна. Во Всероссийском конкурсе приняли участие 47 деревьев из разных регионов, но, благодаря поддержке земляков, дуб, посаженный Тургеневым, одержал убедительную победу.

Сергей Пальчиков, председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы»: «Было три самых интересных лидера, это Шаляпинская ель, ясень из Белгорода и воспетый Тургеневым дуб. И вот с результатом более чем в 12 тысяч голосов победил Тургеневский дуб».

Награды за победу в конкурсе и сертификат на оздоровительные мероприятия для дерева, принимали директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин и первый заместитель председателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем.

В торжественной обстановке была открыта и памятная табличка о том, что дуб - памятник живой природы, и в национальном реестре старовозрастных деревьев России значится теперь под номером 343.

Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Незадолго до кончины Иван Сергеич писал: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь». И неслучайно слово «родина» идёт сразу после дуба, потому что дуб для него был символом родины».

В Орловской области уже 12 деревьев внесены в национальный реестр, и 4 из них получили статус памятника живой природы. Они помнят столько событий и людей, что по праву стали историческими мостами из прошлого в будущее и крепкой связью поколений.

Ровно год назад специалисты из центра древесных экспертиз обследовали зеленого великана и выяснили, что дуб находится в прекрасном состоянии, а также установили его возраст с точностью до года.

Михаил Ерёмин, президент некоммерческого партнёрства «Здоровый лес»: «По специальным формулам вычисляется точный возраст дерева, ну, может быть плюс-минус год, но в данном случае нашему знаменитому Тургеневскому дубу 198 лет, так что через два года юбилей – 200 лет».

200 лет не предел долгожительства. Случается, эти красавцы доживают и до полутора, и до двух тысяч лет. Но самое главное, что и через века, Тургеневский дух будет хранить тепло рук великого русского писателя.