18 сентября в Орле пройдёт «Кросс Нации»

Регистрация начнётся 14 сентября.

В орловском парке Победы 18 сентября пройдёт очередной «Кросс Нации», – сообщает мэрия. Зарегистрироваться можно с 14 по 17 сентября (с 10:00 до 16:00, Училище Олимпийского резерва, г. Орел, ул. Матросова, д. 5 ), а также в день забега, непосредственно на месте (с 9:30 до 10:50).



Дистанции и возрастные категории представлены ниже:



• 600 метров, мальчики и девочки 2012 г.р. и моложе;

• 1 000 метров, мальчики и девочки 2009-2011 г.р;

• 2 000 метров, юноши и девушки 2003-2008 г.р., а также 2002 г. р. и старше;

• 5 0000 метров, парни и девушки 2002 г.р. и старше.



К заявке участники обязаны приложить следующий пакет документов: паспорт или свидетельство о рождении; полис ОМС; врачебную справку о допуске, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.



Призеры получат медали и дипломы Минспорта России, лучшие также будут награждены кубками.