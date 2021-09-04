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8:46, 4 сентября 2021 года

18 сентября в Орле пройдёт «Кросс Нации»

Регистрация начнётся 14 сентября.


В орловском парке Победы 18 сентября пройдёт очередной «Кросс Нации», – сообщает мэрия. Зарегистрироваться можно с 14 по 17 сентября (с 10:00 до 16:00, Училище Олимпийского резерва, г. Орел, ул. Матросова, д. 5), а также в день забега, непосредственно на месте (с 9:30 до 10:50).
 
Дистанции и возрастные категории представлены ниже:
 
600 метров, мальчики и девочки 2012 г.р. и моложе; 
1 000 метров, мальчики и девочки 2009-2011 г.р; 
2 000 метров, юноши и девушки 2003-2008 г.р., а также 2002 г. р. и старше; 
5 0000 метров, парни и девушки 2002 г.р. и старше.
 
К заявке участники обязаны приложить следующий пакет документов: паспорт или свидетельство о рождении; полис ОМС; врачебную справку о допуске, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
 
Призеры получат медали и дипломы Минспорта России, лучшие также будут награждены кубками.



Артём Ежаков
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