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18:59, 3 сентября 2021 года

Сегодня – день памяти Тургенева

Скончался классик 138 лет назад в Буживале (Франция).


В этот день 138 лет назад перестало биться сердца Ивана Сергеевича Тургенева. На родине классика, в Орле, в этот день всегда вспоминают его наследие, его жизненный и творческий путь. В музее писателя прошёл час памяти. По традиции он начался зажжением поминальной свечи.
 
Несмотря на то, что практически всю жизнь писатель провёл во Франции, его присутствие на родине всегда было ощутимым.
 
Елена Мельник, заведующая музеем И.С. Тургенева: «В дни Великой Отечественной войны музейщики ценой собственной жизни спасли тургеневские реликвии - и вещи, и книги удалось тогда эвакуировать в Пензу, и там развернули тургеневскую экспозицию. Было голодно, морозы достигали 30 градусов, но бойцы, уходя на фронт, заходили в музей».
 
И сегодня, в день памяти писателя, знаменитый Тургеневский дуб получил диплом победителя конкурса «Российское дерево года» и сертификат на проведение оздоровительных мероприятий. Высокий титул своему «земляку» обеспечили сами орловцы – в голосовании приняли участие более 12 тысяч человек.


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Юлия Опанасюк
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