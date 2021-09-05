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7:08, 5 сентября 2021 года

5 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном районе Орла

Мобильный прививочный пункт будет работать с 9:00 до 16:00.


В Железнодорожном районе Орла сегодня, 5 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресу: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа). Время работы: с 9:00 до 16:00
 
Также ежедневно с 12:00 до 19:00 работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже. 
 
Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).



Артём Ежаков
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