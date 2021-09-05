5 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном районе Орла

Мобильный прививочный пункт будет работать с 9:00 до 16:00.

В Железнодорожном районе Орла сегодня, 5 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресу: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа) . Время работы: с 9:00 до 16:00.



Также ежедневно с 12:00 до 19:00 работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже.



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).