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9:11, 5 сентября 2021 года Илья Аксёнов: «До конца ещё не верю, что произошло» 2021 стал для орловского легкоатлета Ильи Аксёнова знаковым. По итогам Чемпионата России он завоевал лицензию на третью в своей карьере Сурдлимпиаду. Также в активе нашего спортсмена две медали Чемпионата мира. Одна из них долгожданная, золотая. Об итогах прошедших стартов и планах на будущее спортсмен рассказал в интервью нашему спортивному корреспонденту Анастасии Дороховой.





- Расскажи для начала, каким ты бежал в серебряной эстафете и каким в золотой?

- В смешанной эстафете я бежал первый этап, в мужской – тоже первый этап. Моя задача была – оторваться от всех. Я очень быстро начинаю.

- А каким бежать проще лично для тебя?

- Если 4 по 400, то – первый этап. Если 4 по 100, то – четвертый этап. В эстафете 4 по 100 меня ставили на третий этап, но там у нас при передаче палочки ребята вышли за коридор, и мы остались без медали.

- В эстафете важно не только пробежать лучше всех свой этап, но и передать правильно палочку. Как это происходит, и как следят за правильностью выполнения этого момента?

- В эстафете 4 по 400 особого обучения передачи палочки нет. Ты пробежал, отдал и всё. А в эстафете по 4 по 100 существует коридор 30 метров, в котором ты должен передать палочку. Если выбежал за него – дисквалификация. Следят за этим тренеры сборной России.

- Что интереснее для тебя, как для спортсмена – выступления в личном зачёте или эстафете?

- Мне важнее личка. Я на этом Чемпионате мира был готов очень хорошо. Если бы год назад мне сказали, что ты будешь четвертым на Чемпионате мира, я бы не поверил. Конкуренция очень высокая. И если бы я был шестой или седьмой, я был бы счастлив. Четвертому месту я тоже был рад. Правда, бронзовую медаль у меня вырвали метров так за 10. Что не пошло? Скорее всего, погодные условия. В дождь бежать мне хорошо. Но организм не слушался.

- Вот золотой финиш. Вы – победители. О чем подумал в первый момент?

- Когда я передал палочку, я вообще отошёл куда-то подальше, чтобы ничего этого не видеть. Когда я услышал крики, украинцы кричали «Быстрее!», я подумал, что мы опять вторые. А потом, после финиша, несмотря на усталость, пошёл поздравить ребят. Первыми эмоциями были, конечно, облегчение и радость. Но до сегодняшнего дня я до конца не верю, что произошло.

- На минувшем Чемпионате России ты получил лицензию на выступление на Сурдлимпиаде. Третьей в своей карьере. Расскажи, что это за соревнования, и как ты выступал на них в прошлом?

- На первых играх мне не хватило везения. В забеге на 100 метров я проиграл шесть сотых секунды. Это вообще ничего. В эстафете 4 по 100 нам тогда не повезло – у нас травму получил спортсмен, который бежал первый этап. Во второй раз немного не угадали с подготовкой – был готов к турниру не так хорошо, как в первый раз. Надеялся тогда на эстафету, но до меня не дошла палочка даже в полуфинале.

- Зная твое старание и ответственный подход к делу, уверена, что у тебя все получится.





Анастасия Дорохова



