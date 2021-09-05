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11:30, 5 сентября 2021 года Орловских чиновников научат эффективности Обучение сотрудников региональных органов власти проведёт Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда.





Орловских чиновников научат совершенствовать процессы планирования и администрирования, управлять персоналом и ресурсами, повышать эффективность организации рабочих процессов в органах государственной исполнительной власти. с 7 по 10 сентября на учебной площадке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, Обучение сотрудников региональных органов власти проведёт Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Занятия пройдутна учебной площадке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



