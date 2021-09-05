Орловских чиновников научат эффективности

Орловских чиновников научат совершенствовать процессы планирования и администрирования, управлять персоналом и ресурсами, повышать эффективность организации рабочих процессов в органах государственной исполнительной власти.
Обучение сотрудников региональных органов власти проведёт Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Занятия пройдут с 7 по 10 сентября
на учебной площадке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, сообщает
информационный портал Орловской области.