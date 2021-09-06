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8:22, 6 сентября 2021 года В Орле предприниматели могут пожаловаться прокурору области 7 сентября запланирован личный прием бизнесменов Владиславом Малкиным.





7 сентября, в здании прокуратуры Орловской области ( г. Орел, ул. Красноармейская, 17А ) состоится 10:00. Основной темой беседы станет нарушение прав бизнесменов. Во вторник,, в здании прокуратуры Орловской области () состоится личный прием регионального прокурора Владислава Малкина субъектов предпринимательской деятельности. Начало встречи запланировано на. Основной темой беседы станет нарушение прав бизнесменов.

Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:

• 8 (486-2) 40-56-49: старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина; • 8 (486-4) 43-63-89, 8(903) 637-14-95: дежурный прокурор прокуратуры области.





Артём Ежаков



