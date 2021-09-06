В Орле предприниматели могут пожаловаться прокурору области

|Главная » Новости
8:22, 6 сентября 2021 года
В Орле предприниматели могут пожаловаться прокурору области7 сентября запланирован личный прием бизнесменов Владиславом Малкиным.
Во вторник, 7 сентября
, в здании прокуратуры Орловской области (г. Орел, ул. Красноармейская, 17А
) состоится личный прием
регионального прокурора Владислава Малкина субъектов предпринимательской деятельности. Начало встречи запланировано на 10:00
. Основной темой беседы станет нарушение прав бизнесменов.
Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:
• 8 (486-2) 40-56-49: старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина;
• 8 (486-4) 43-63-89, 8(903) 637-14-95: дежурный прокурор прокуратуры области.
Артём Ежаков