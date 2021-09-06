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8:22, 6 сентября 2021 года

В Орле предприниматели могут пожаловаться прокурору области

7 сентября запланирован личный прием бизнесменов Владиславом Малкиным.


Во вторник, 7 сентября, в здании прокуратуры Орловской области (г. Орел, ул. Красноармейская, 17А) состоится личный прием регионального прокурора Владислава Малкина субъектов предпринимательской деятельности. Начало встречи запланировано на 10:00. Основной темой беседы станет нарушение прав бизнесменов.

Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:
 
8 (486-2) 40-56-49: старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина; 
8 (486-4) 43-63-89, 8(903) 637-14-95: дежурный прокурор прокуратуры области.



Артём Ежаков
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