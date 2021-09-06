В Орле снова состоится литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок»

Он пройдёт 19 и 20 сентября в ТМК «ГРИНН».

19 и 20 сентября в Орле снова пройдёт литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок», –

в Орле снова пройдёт литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок», – сообщили в областной администрации. Для гостей мероприятия запланированы мастер-классы, выставки и соревнования в пяти направлениях: гастрономия, событийный туризм, обучение, ремесло, культура. Также в ходе фестиваля выберут гастрономический бренд Орловщины.