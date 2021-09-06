На Орловщине выберут лучшего народного участкового

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9:14, 6 сентября 2021 года
На Орловщине выберут лучшего народного участковогоРегиональный этап Всероссийского одноименного конкурса стартует 11 сентября.
В Орловской области 11 сентября начинается региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»
. В соревнования вступят правоохранители, обслуживающие административные участки в Орле и области.
К конкурсу допущены участковые, отработавшие на должности не менее трех лет, без дисциплинарных взысканий.
Первый этап завершится 20 сентября. Информацию об участниках будет публиковать сайт
областного УМВД, а лучших выберут орловцы. Победители станут участниками второго этапа конкурса.
В прошлом году победителем был признан старший лейтенант полиции Евгений Пантелеев.
Артём Ежаков