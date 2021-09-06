На Орловщине выберут лучшего народного участкового

Региональный этап Всероссийского одноименного конкурса стартует 11 сентября.



В Орловской области 11 сентября начинается региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» . В соревнования вступят правоохранители, обслуживающие административные участки в Орле и области.

К конкурсу допущены участковые, отработавшие на должности не менее трех лет, без дисциплинарных взысканий.





Первый этап завершится 20 сентября. Информацию об участниках будет публиковать сайт областного УМВД, а лучших выберут орловцы. Победители станут участниками второго этапа конкурса.

В прошлом году победителем был признан старший лейтенант полиции Евгений Пантелеев.