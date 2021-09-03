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21:20, 3 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Над Орлом пролетел самолёт с копией Знамени Победы. Сегодня Орёл присоединился к патриотической акции «Перелёт памяти – мемориалы-побратимы».

- Молодёжная и модельная: библиотека «25-й квартал» готовится к открытию. После модернизации изменилось не только пространство, но принцип обслуживания читателей.

- Тургеневский дуб получил всероссийское признание. Став победителем конкурса «Дерево года», он выиграл сертификат на проведение оздоровительных мероприятий.

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