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11:50, 4 сентября 2021 года 112 орловцев вчера выздоровели от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 554).



Накануне выписано 112 орловцев (всего – 40 362). От последствий болезни скончалось 950 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 18 780 (всего – 6 993 954), число выздоровевших – 18 737 (всего – 6 255 475). Общее число летальных исходов – 186 407 (+796 случаев за сутки).





Артём Ежаков



