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12:45, 4 сентября 2021 года В Орле задержали мужчину с крупным весом «синтетики» Фигуранту грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.





В Железнодорожном районе Орла благодаря оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего местного жителя. В кармане джинсов у задержанного нашелся пакет с синтетическим наркотиком. Масса изъятого составила 9,66 грамма. Наказание за хранение такого веса «зелья» варьируется в промежутке от 3 до 10 лет тюрьмы.



«Синтетику» мужчина заказал для собственного употребления, – об этом он рассказал полицейским. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде, – сообщили в областном УМВД.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



