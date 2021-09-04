суббота 4.09.2021 16:12:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:45, 4 сентября 2021 года

Мэрия не смогла продать «Орёл-Отель» и АО «УКС г. Орла»

Желающих купить акции гостиничного комплекса и управления капитального строительства не нашлось.


В Орле 3 сентября должны были продать полные пакеты акций гостиничного комплекса «Орел-Отель» и АО «Управление капитального строительства г. Орла». Аукционы провалились из-за банального отсутствия участников.

«Орёл-Отель» мэрия пыталась продать уже в четвертый раз – и желающих купить его просто не было. В этот раз цену на гостиничный комплекс снизили на 146 млн 797 тыс. рублей по сравнению с третьей попыткой. За него просили минимум 944 млн 272 тыс. рублей. Цена на акции АО «УКС г. Орла» начиналась от 38 млн.

Новый обладатель комплекса «Орёл-Отель» получил бы в свое распоряжение здание гостиницы «Орел» (10,110,3 м²), здание гостиницы «Русь» (4 924,6 м²), а также гараж, два сарая и два земельных участка. Что касается «УКС», то в его распоряжении нет объектов недвижимого имущества и земельных участков – лотом был полных пакет ценных бумаг управления.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.