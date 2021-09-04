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13:45, 4 сентября 2021 года Мэрия не смогла продать «Орёл-Отель» и АО «УКС г. Орла» Желающих купить акции гостиничного комплекса и управления капитального строительства не нашлось.





В Орле 3 сентября должны были продать полные пакеты акций гостиничного комплекса «Орел-Отель» и АО «Управление капитального строительства г. Орла». Аукционы провалились из-за банального отсутствия участников.



«Орёл-Отель» мэрия пыталась продать уже в четвертый раз – и желающих купить его просто не было. В этот раз цену на гостиничный комплекс снизили на 146 млн 797 тыс. рублей по сравнению с третьей попыткой. За него просили минимум 944 млн 272 тыс. рублей. Цена на акции АО «УКС г. Орла» начиналась от 38 млн.



Новый обладатель комплекса «Орёл-Отель» получил бы в свое распоряжение здание гостиницы «Орел» (10,110,3 м²), здание гостиницы «Русь» (4 924,6 м²), а также гараж, два сарая и два земельных участка. Что касается «УКС», то в его распоряжении нет объектов недвижимого имущества и земельных участков – лотом был полных пакет ценных бумаг управления.





Артём Ежаков



