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14:30, 4 сентября 2021 года Орловский паралимпиец Юрий Ноздрунов вернулся в Россию В аэропорту «Шереметьево» бронзового призера игр в Токио встречала большая делегация.





Сегодня в Россию с Паралимпийских игр вернулась часть спортсменов. Среди них был орловский игрок в настольный теннис Юрий Ноздрунов. На соревнованиях в Токио он взял бронзовую награду. Его встречали родители, тренер и делегация Орловского училища олимпийского резерва.



Следующая Паралимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Во время игр теннисисту будет 34 года. О продолжении спортивной карьеры и отборе на игры во Франции теннисист ответил уклончиво, заявив, что об этом он задумается после восстановления и отдыха.



На Орловщину Юрий Ноздрунов пока не возвращается. Ему и другим паралимпийцам предстоит встреча в Кремле с президентом Владимиром Путиным. На малую родину теннисист планирует вернуться во второй половине сентября.



Дома нашего спортсмена будет ждать награда. Область заплатит теннисисту миллион рублей за первую в истории Орловщины медаль Паралимпиады.





Анастасия Дорохова



